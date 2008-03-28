Шуфрич считает, что Балога не по-мужски обошелся с Крилем

«Создание новой партии в оранжевом лагере - это внутреннее дело оранжевой команды», - так нардеп от Партии регионов Нестор Шуфрич прокомментировал в эксклюзивном комментарии УНИАН создание партии «Единый центр» .

«Я думаю им надо разобраться между собой. Не могу при этом не сказать, что со стороны Балоги, было бы по-мужски не подставлять Криля, а лично возглавить созданную им партию, - добавил Шуфрич. - Кроме этого, создание партии Единый центр - безусловно вызов для Нашей Украины и лично для Вячеслава Кириленко. Если после этого шага он будет продолжать расшаркиваться перед Балогой, то, думаю, что это не приведет ни к чему, кроме как к потере авторитета и уважения Кириленко внутри самой Нашей Украины. Все точки над і расставлены, и пассажиры оранжевого поезда теперь точно знают, кто есть кто в их команде».

Напомним, что вчера Киеве прошел съезд партии «Единый центр», которую возглавил один из «выходцев» из Нашей Украины Игорь Криль. В президиум новосозданной партии партии вошли и другие нардепы из числа недавно покинувших ряды Нашей Украины: Оксана Билозир, Михаил Полянчич, Виктор Тополов, председатель Херсонской облгосадминистрации Борис Силенков и другие.