В итоговой декларации саммита Украина-ЕС будет учтено 99% пожеланий украинской стороны - посол

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер должны вновь коснуться вопроса введения возможных санкций за выдачу российских паспортов на Донбассе.

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявляет, что по результатам саммита Украина-Европейский Союз, который состоится сегодня в Киеве, в итоговой декларации будут учтены 99% пожеланий украинской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Точицкий сказал на брифинге в Киеве.

"Готов проект документа саммита", - сказал Точицкий.

Он пояснил, что речь идет о документе от имени трех президентов - президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Окончательный текст документа будет зависеть от них.

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"Наверное, 99% пожеланий украинской стороны в документе были учтены. Речь идет и о территориальной целостности, речь идет и о санкциях по отношению к государству-агрессору, включая также и возможные санкции в части недавних инициатив паспортизации", - заявил Точицкий.

"Чрезвычайно важно, что на саммите будет вопрос помощи Приазовью, и это тот элемент, который очень важен для нас, который еще раз демонстрирует, что Европейский Союз был, есть и остается с Украиной", - подчеркнул он.

Также в проекте документа будет упомянуто о расследовании дела о сбивании самолета рейса MH17.

"Европейский Союз идет на то, чтобы расширять наши интеграционные пожелания в части и объединения энергетических рынков в будущем, интеграции на цифровом рынке", - сказал посол.

Также он сказал, что украинская сторона хочет, чтобы на основе Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли "мы будем продолжать наше интегрирование во все возможные рынки Европейского Союза".

"Мы получили положительный ответ относительно интеграции энергетических рынков. Мы имеем первые предварительные выводы о возможности вступления Украины в Цифровой рынок - а это не только безроуминговый безвиз, это также электронная торговля", - добавил посол.

Также, говоря о том, каким образом будет отражена перспектива членства Украины в ЕС в итоговой декларации, Точицкий сказал, что "по состоянию на пятницу мы обсуждали вопрос интеграции в рамках Соглашения об ассоциации". "Последнее решение в любом случае за тремя президентами", - добавил он.