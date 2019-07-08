На саммите Украина-ЕС будут подписаны 5 документов - посол

Речь идет о соглашениях относительно помощи по развитию инфраструктуры на Донбассе, об открытии офиса в Мариуполе, техническом сотрудничестве в рамках адаптации Соглашения об ассоциации, децентрализации и борьбе с коррупцией.

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявляет, что в рамках саммита Украина-Европейский Союз, который состоится сегодня в Киеве, будут подписаны 5 документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Точицкий сказал на брифинге в Киеве.

"Во-первых, будет пять документов", - сказал Точицкий.

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Он сказал, что после агрессии России в Керченском проливе ЕС в Приазовье направил группу экспертов, которые предложили проект на сумму в 10 млн евро для развития инфраструктурных проектов, открытия специального офиса Евросоюза в Мариуполе для осуществления учений в сфере децентрализации и бизнес-проектов.

Также один из документов будет касаться программы технического сотрудничества. "Речь идет о серьезной сумме. Помощь в адаптации нашего Соглашения об ассоциации", - сказал Точицкий.

Кроме того, будут подписаны еще соглашения в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, накануне саммита 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Дональд Туск посетили Луганскую область. Там они побывали в Станице Луганской, в которой недавно произошло разведение сил.