На саммите Украина-ЕС будут подписаны 5 документов - посол
Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявляет, что в рамках саммита Украина-Европейский Союз, который состоится сегодня в Киеве, будут подписаны 5 документов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Точицкий сказал на брифинге в Киеве.
"Во-первых, будет пять документов", - сказал Точицкий.
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Он сказал, что после агрессии России в Керченском проливе ЕС в Приазовье направил группу экспертов, которые предложили проект на сумму в 10 млн евро для развития инфраструктурных проектов, открытия специального офиса Евросоюза в Мариуполе для осуществления учений в сфере децентрализации и бизнес-проектов.
Также один из документов будет касаться программы технического сотрудничества. "Речь идет о серьезной сумме. Помощь в адаптации нашего Соглашения об ассоциации", - сказал Точицкий.
Кроме того, будут подписаны еще соглашения в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией.
Как сообщал УНИАН, накануне саммита 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Дональд Туск посетили Луганскую область. Там они побывали в Станице Луганской, в которой недавно произошло разведение сил.