цей матеріал доступний українською

На саммите Украина-ЕС будут подписаны 5 документов - посол

10:00, 08 июля 2019
Политика
186 0
В частности, будут подписаны соглашения в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией / фото 112.ua

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявляет, что в рамках саммита Украина-Европейский Союз, который состоится сегодня в Киеве, будут подписаны 5 документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Точицкий сказал на брифинге в Киеве.

"Во-первых, будет пять документов", - сказал Точицкий.

Читайте такжеСегодня в Киеве состоится 21-й саммит Украина-ЕС

Он сказал, что после агрессии России в Керченском проливе ЕС в Приазовье направил группу экспертов, которые предложили проект на сумму в 10 млн евро для развития инфраструктурных проектов, открытия специального офиса Евросоюза в Мариуполе для осуществления учений в сфере децентрализации и бизнес-проектов.

Также один из документов будет касаться программы технического сотрудничества. "Речь идет о серьезной сумме. Помощь в адаптации нашего Соглашения об ассоциации", - сказал Точицкий.

Кроме того, будут подписаны еще соглашения в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, накануне саммита 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Дональд Туск посетили Луганскую область. Там они побывали в Станице Луганской, в которой недавно произошло разведение сил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Саммит Украина – ЕС в Киеве
Теги: #Украина#Евросоюз#саммитпогода в Киеве