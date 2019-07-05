Суд восстановил в должности экс-мэра Конотопа Семенихина

Сумской окружной административный суд восстановил Артема Семенихина в должности Конотопского городского головы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, соответствующее решение было принято сегодня, 5 июля.

Согласно сообщению, судом рассмотрено дело №1840/3457/18 по иску Семенихина к Конотопскому городскому совету, его исполнительному комитету и государственному регистратору отдела по вопросам государственной регистрации Конотопского горсовета Примаку Я. П.

По результатам судебного рассмотрения данного дела суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение Конотопского горсовета 7 созыва от 28 августа 2018 года «О досрочном прекращении полномочий городского головы Семенихина А. Ю.", восстановил истца в должности Конотопского городского головы.

Также суд обязал выплатить ему разницу между средним заработком за время вынужденного прогула и полученными доходами в связи с выполнением обязанностей военнослужащего по контракту за период с 28.08.2018 по день фактического расчета.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ночью неизвестные напали на Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позже прокуратура переквалифицировала дело на более жесткую статью - ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим должностного или общественного долга) УК.

Правоохранители рассматривают три основные версии покушения на убийство Семенихина: нападение из-за его общественно-политической деятельности, а также по мотивам хулиганства и из-за личных неприязненных отношений.

Семенихин, который родился в 1982 году в Конотопе, в настоящее время является офицером-психологом 92-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины, баллотируется самовыдвиженцем в Верховную Раду Украины в одномандатном избирательном округе №160 в Сумской области. Он обвиняет в нападении народного депутата Украины Игоря Молотка, который также баллотируется в этом же округе.