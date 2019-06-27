Печерский райсуд Киева отстранил мэра Василькова от должности

В полиции заявляют, что в апреле начали уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом программы «Турбота», где людям раздавали по тысяче гривен.

Печерский районный суд Киева отстранил мэра Василькова Киевской области Владимира Сабадаша от занимаемой должности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

«В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом городской бюджетной программы «Турбота», где людям раздавали по тысяче гривен. Печерский районный суд Киева принял решение об отстранении мэра Василькова, районного центра Киевской области, Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на этих выборах», - подчеркнул Цуцкиридзе.

26 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Сабадаш не имеет права покидать пределы Василькова. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Васильковскому городскому главе было объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины - части 3 статьи 27 (организация или управление преступлением) ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).