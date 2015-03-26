Портнов заявил, что готовивший на него покушение человек назвал своим заказчиком Виталия Кличко
Украинский политик Андрей Портнов заявил, что готовивший на него покушение Юрий Спасских назвал Виталия Кличко заказчиком этого преступления.
Об этом Андрей Портнов сообщил на своей странице в Фейсбук.
«Сегодня 26 марта Химкинский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела по обвинению украинского милиционера Юрия Спасских, который совместно с преступной группировкой на территории Российской Федерации пытался осуществить покушение на меня в марте 2014 года», - сообщил Портнов.
По словам Портнова, государственное обвинение, учитывая сотрудничество подсудимого со следствием, ходатайствовало о назначении ему наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с содержанием в колонии строгого режима.
«В свою очередь, я ходатайствовал перед судом не назначать этому человеку наказание в виде лишения свободы, так как я его давно простил и не имею к нему претензий», - отметил политик.
«Также следует отметить, что в судебном заседании Юрий Спасских признал, что заказчиком этого преступления является Виталий Кличко, что подтверждается и другими материалами уголовного дела, включая личную смс переписку и контакты Skype», - добавил он.
Портнов также сообщил, что приговор Спасских будет оглашен 31 марта.
Приговор.Сегодня 26 марта Химкинский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела по обвинению украинского мили...Posted by Андрей Портнов on 26 Март 2015 г.