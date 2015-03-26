Портнов заявил, что готовивший на него покушение человек назвал своим заказчиком Виталия Кличко

Об этом Андрей Портнов сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня 26 марта Химкинский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела по обвинению украинского милиционера Юрия Спасских, который совместно с преступной группировкой на территории Российской Федерации пытался осуществить покушение на меня в марте 2014 года», - сообщил Портнов.

По словам Портнова, государственное обвинение, учитывая сотрудничество подсудимого со следствием, ходатайствовало о назначении ему наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с содержанием в колонии строгого режима.

«В свою очередь, я ходатайствовал перед судом не назначать этому человеку наказание в виде лишения свободы, так как я его давно простил и не имею к нему претензий», - отметил политик.

«Также следует отметить, что в судебном заседании Юрий Спасских признал, что заказчиком этого преступления является Виталий Кличко, что подтверждается и другими материалами уголовного дела, включая личную смс переписку и контакты Skype», - добавил он.

Портнов также сообщил, что приговор Спасских будет оглашен 31 марта.