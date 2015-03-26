В "Правом секторе" озвучили условия слияния с ВСУ: сохранение автономии и подчинения Ярошу

Об этом корреспонденту УНИАН заявил руководитель информслужбы "ПС" Артем Скоропадский.

По его словам, вопрос официального статуса ДУК поднимается в переговорах с властью уже на протяжении более полугода.

"Нам предлагают совершенно неприемлемую вещь: распустить Корпус и просто вступать рядовыми членами в Вооруженные силы Нацгвардии. Мы готовы быть подразделением ВСУ, но автономным, и подчиняться (лидеру "ПС" Дмитрию) Ярошу и командиру Корпуса Андрею Стемпицкому. Такие условия не удовлетворяют власть", - заявил Скоропадский.

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"Мы не то что не хотим куда-то вступать принципиально. Ситуация в том, что ДУК, и это признают даже военные, эффективнее армейских подразделений или Нацгвардии. Какой смысл расформировывать такую крупную боевую единицу, чтобы вливать ее в ВСУ?", - добавил он.

По словам спикера "ПС", в Нацгвардию ДУК точно вступать не будет. "В Нацгвардию мы точно не пойдем, потому что в МВД не провели люстрацию, и много наших бойцов не хотят быть работниками МВД", - пояснил Скоропадский.

Скоропадский подтвердил, что лидеру "ПС" Дмитрию Ярошу предлагали должность в Генштабе ВСУ.

"Это правда, было такое предложение. Но мы пока обдумываем, потому что пока непонятно, какие там будут полномочия", - пояснил он.