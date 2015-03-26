Груз российского "гумконвоя" не соответствует указанному в ноте МИД - Госпогранслужба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила передачу 22 так называемого гуманитарного конвоя... в общем проследовало 2 колонны автотранспорта в составе 138 грузовиков. Особенностью 22 гумконвоя является несоответствие груза, который был указан в записке, поступившей по линии МИД, тому, что фактически перемещали грузовики», - подчеркнул он, отметив, что в ноте, в частности, были указаны продукты питания, а на самом же деле 106 грузовиков перевозили посевные материалы и 9 - горюче-смазочные.

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Также сообщалось, что Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В ОБСЕ также заявляют, что в составе так называемых «гумконвоев» преимущественно бензовозы.