Следователи МВД допрашивают Бочковского и Стоецкого
17:36, 25 марта 2015Политика
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Следователи МВД проводят допрос бывшего председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.
Бочковского и Стоецкого допрашивают / mns.gov.ua
Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
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"Продолжается допрос задержанных, после чего они будут на ночь помещены в изолятор временного содержания. А дальше мера пресечения будет избирать суд после того, как МВД передаст материалы следствия в Генпрокуратуру и сделает соответствующее представление в суд", - отметил собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, Сергею Бочковскому и Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали сегодня, 25 марта, на заседании Кабинета министров.
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