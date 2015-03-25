Следователи МВД допрашивают Бочковского и Стоецкого

Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

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"Продолжается допрос задержанных, после чего они будут на ночь помещены в изолятор временного содержания. А дальше мера пресечения будет избирать суд после того, как МВД передаст материалы следствия в Генпрокуратуру и сделает соответствующее представление в суд", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Сергею Бочковскому и Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали сегодня, 25 марта, на заседании Кабинета министров.