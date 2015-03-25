Милиция нагрянула с обысками в офис ГСЧС и дома задержанных руководителей

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге, передает ZN.UA.

"В течение 24 часов будет предъявлено обвинение. Одновременно сейчас идут обыски в офисе ГСЧС и по местам проживания Бочковского и Стоецкого", - сказал он.

По его словам, следствие ведет МВД, материалы затем передадут в Генпрокуратуру.

"Я бы хотел, чтобы дело оставалось в рамках Следственного управления МВД, потому что материалы наработали и раскрыли сотрудники внутренней безопасности", - сказал он.

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Напомним, сегодня на заседании Кабинета министров Украины был арестован председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Бочковскому и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.