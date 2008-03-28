Тимошенко: выборы мэра Киева можно провести в два тура

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что выборы мэра Киева можно провести в два тура. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1».

«День выборов еще впереди, и закон, который может быть принят до дня выборов и подписан, абсолютно не мешает провести два тура выборов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что прошлые президентские выборы проходили в три тура, хотя это не было предусмотрено действующей на тот момент Конституцией. «Есть обстоятельства, есть определенные правовые решения и конструкции, которые становятся реальностью», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила о готовности фракции БЮТ проголосовать за изменения законодательства, которые обеспечат возможность проведения выборов городских председателей в два тура.

«У нас в стране множество мэров, которые вследствие низкой явки и распыленности голосов, когда выдвигается до 20 кандидатов на должность мэра, побеждают при поддержке всего 5-7% горожан. Это просто абсурд. Поэтому лучше проводить два тура, чтобы побеждал тот человек, который во втором туре соберет весомую поддержку», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендует парламенту рассмотреть законопроект, предусматривающий проведение выборов Киевского городского председателя в два тура. Этим законопроектом предлагается установить избрание городских председателей по мажоритарной системе абсолютным большинством. В частности, избранным городским председателем будет считаться кандидат, набравший больше половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. При этом, если в первом туре ни один кандидат не набрал больше 50% голосов, проводится второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов избирателей. Избранным по результатам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало больше избирателей. Законопроектом также исключается возможность голосования избирателей «против всех».

В то же время, в Партии регионов считают, что изменения в законодательство о проведении выборов городского председателя Киева в два тура нужно было вносить до принятия постановления Верховной Рады о перевыборах. По мнению представителей ПР, выборы мэра Киева должны проходить согласно тому законодательству, которое действовало во время принятия ВР постановления о проведении досрочных выборов мэра столицы и Киевсовета.