Германия напомнила РФ о деньгах для Совета Европы, но не упомянула Украину

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас напомнил России о необходимости уплаты членских взносов в Совете Европы, но не упомянул о необходимости прекращения оккупации части Украины.

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Заявление Мааса размещено на сайте Министерства иностранных дел Германии.

В документе отмечается, что Россия пять лет не имела права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, и с изменением процедурных правил Москва теперь получила возможность вернуться обратно в ПАСЕ. В Германии подчеркивают, что членство России в этой важной европейской организации остается возможным.

При этом заявляется, что одновременно в Совете Европы разработают механизм, который позволит применять санкции против стран - членов в случае неправомерных действий. Также отмечается, что отныне в уставе Совета Европы не предусмотрена возможность отзыва права голоса. "Новые правила укрепят Совет Европы", - считает Маас.

"Москву призываем сделать конструктивный вклад в этот компромисс. Мы продолжим напоминать России об обязательствах, которые она взяла для членства в Совете Европы. Это включает быстрое возобновление выплат российских членских взносов", - подчеркнул Маас.

Также глава немецкого МИД заявил, что в интересах Германии, чтобы Россия сохраняла полное членство в Совете Европы. Он считает, что выход России из организации мог бы стать серьезным ударом по защите прав человека в самой России. "Это также хорошие новости для российского гражданского общества. Российские граждане должны продолжать пользоваться возможностью добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека", - заявил Маас.

В то же время он ничего не сказал о том, чтобы Россия прекратила оккупацию территорий Украины.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи из-за аннексии Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

Сегодня, 25 июня, ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Российская делегация сегодня подала заявку на участие в текущей сессии ПАСЕ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Кроме того, украинская делегация намерена обратиться в Верховную Раду относительно срочного рассмотрения вопроса о приостановлении участия Украины в работе ПАСЕ.