Украинская делегация в ПАСЕ будет принимать участие только в подготовке санкций против РФ - депутат

Рассмотрение соответствующей резолюции может состояться в сессионном зале Ассамблеи завтра.

Народный депутат Украины, член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елена Сотник заявляет, что украинская делегация в ПАСЕ готова участвовать в подготовке и принятии новой резолюции с определением санкций против делегации Российской Федерации.

Об этом Сотник сообщила в Facebook.

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Она отметила, что сегодня на утреннем заседании ПАСЕ "Грузия и Британия подняли вопрос обжалования полномочий России на основании нарушения норм устава: аннексия Крыма, оккупация Донбасса, грубые нарушения прав человека".

Кроме того, "Украина поставила вопрос обжалования полномочий России на основании нарушения Регламента: санкционные депутаты в списке, депутаты избранные нелегитимно путем инкорпорации голосов населения Украины - в аннексированном Крыму".

Также отдельно были оспорены полномочия российского депутата, который является главой международного комитета государственной думы РФ Леонида Слуцкого, кандидатуру которого предложили на должность вице-президента ПАСЕ.

"24 часа у мониторингового и регламентного комитета, чтобы подготовить проект резолюции. В резолюции будет определены возможные санкции - именно это будет момент истины для европейцев. Комитет пройдет завтра, рассмотрение резолюции – после обеда в Ассамблее и, соответственно, голосование", - заявила Сотник.

"Делегация Украины принимает участие в рассмотрении этой резолюции. Во всех других форматах мы приостанавливаем свою работу. От решения Ассамблеи завтра будут зависеть дальнейшие решения Украины относительно дальнейшей роли страны в Совете Европы", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи из-за аннексии Крыма. В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России много членов ПАСЕ и политики назвали шантажом.

Сегодня ночью, 25 июня, ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против - 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, действовавший в ПАСЕ до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет принимать участие в работе Ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации России.

Украинская делегация обратится к ВР относительно срочного рассмотрения вопроса о приостановлении участия Украины в работе ПАСЕ. Также украинские делегаты в Ассамблеи обращаются к президенту и МИД относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.