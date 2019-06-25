Зеленский отреагировал на скандальное решение ПАСЕ вернуть делегацию РФ

Лидер государства напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву относительно украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, на прошлой неделе он лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. «Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», – отметил Зеленский.

Он поблагодарил украинской парламентской делегации и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца.

«Главным аргументом за возвращение стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Имею надежду, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – будут отстаивать и требовать другое возвращение – возвращение пленных украинских моряков», – подчеркнул президент.

Лидер государства напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок исполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву.

«С нетерпением ждем, как задекларированные тезисы относительно верховенства права будут воплощены в реальную жизнь», – резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

Сегодня, 25 июня, ночью ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет принимать участие в работе Ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.