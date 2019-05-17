Главы МИД Совета Европы одобрили решение на пути к снятию санкций с России в ПАСЕ

Министры подчеркнули, что все страны - члены Совета Европы должны иметь возможность принимать участие в двух уставных органах СЕ - Комитете министров и ПАСЕ, а также платить взносы в бюджет организации.

Министры иностранных дел более 30 государств из 47 стран - членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах Организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации, делегация которой лишена права голоса в ПАСЕ, а ее представители - исключены из всех руководящих органов Ассамблеи.

Как сообщается на сайте Совета Европы со ссылкой на заседание Комитета министров СЕ в Хельсинки, более 30 министров подтвердили важность Организации как "уникальной платформы для диалога и сотрудничества".

В частности, на встрече в Хельсинки в рамках годовой сессии министры заявили, что "все члены должны иметь право участвовать на равной основе в Комитете министров и в Парламентской ассамблее - двух уставных органах Совета Европы". При этом они отметили, что "одно из фундаментальных обязательств стран-членов заключается в осуществлении оплаты их обязательных взносов в регулярный бюджет".

Как известно, на апрельской сессии 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С июня 2017 года Российская Федерация не платит взносы в Совет Европы.

В то же время, главы МИД более 30 стран заявили, что будут приветствовать тот факт, если делегации всех стран-членов будут иметь возможность участвовать в следующей июньской сессии ПАСЕ, учитывая важность выборов генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.

"Хотя диалог между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей усилился, министры подчеркнули необходимость скоординированных действий с целью укрепления способности Организации более эффективно реагировать на ситуации, в которых страна-член нарушает уставные обязательства или не уважает стандарты, фундаментальные принципы и ценности, которые поддерживаются Советом Европы", - отметили в Совете Европы.