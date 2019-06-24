В ПАСЕ отказались отправить в регламентный комитет проект резолюции о снятии санкций с РФ

Членам делегаций в ПАСЕ только сейчас раздали на руки поправки к проекту резолюции, с которым депутаты до сих пор не имели возможности ознакомиться.

В Парламентской ассамблее Совета Европы отказались отправить в регламентный комитет проект резолюции, предусматривающий снятие санкций с делегации Российской Федерации.

О результатах соответствующего голосования объявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье на заседании летней сессии, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция).

В частности, народный депутат, член украинской делегации Алексей Гончаренко предложил вернуть проект резолюции назад на рассмотрение комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел, чтобы политические группы отработали эти поправки и "возможно, нашли компромисс".

Он пояснил, что только сейчас парламентарии получили очень длинный список поправок к проекту резолюции.

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"Более половины из них не рассматривалась комитетом, и по этой причине комитет не имел возможности выразить свое мнение по ним", - заявил Гончаренко.

При этом депутат из Бельгии Петра де Саттер, которая является докладчиком по вопросу внесения изменений в процедуры и правила ПАСЕ по обжалованию полномочий национальных делегаций, выступила против возвращения проекта резолюции на рассмотрение комитета.

Инициативу Гончаренко поддержали 52 парламентария, а проголосовали против 110. Еще один воздержался.

Как сообщал УНИАН, летняя сессия ПАСЕ, которая открылась 24 июня в Страсбурге, внесла в повестку дня решение о возвращении делегации России в Ассамблее. Данное решение должно быть принято в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Идею снять санкции с России в ПАСЕ поддержали немало западных политиков и правительств.