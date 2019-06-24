В ПАСЕ отказались слушать доклад по шантажу и ответственности РФ за MH17

Оба вопроса не были вынесены на повестку дня Ассамблеи.

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила предложения о проведении дебатов относительно нарушений принципов Совета Европы со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Так, в понедельник в ПАСЕ зарегистрировали два официальных запроса о проведении дебатов под названиями "Завершить российский шантаж: Россия должна понести ответственность за неплатежи" и "Обязательство привлечь к ответственности сбивших MH17". Оба запроса подали друзья Украины - британский депутат, консерватор Роджер Гейл и глава группы ЕНП, польский депутат Александр Почей.

Запросы на срочные дебаты были отклонены дважды. Сначала против проголосовало Бюро ПАСЕ, руководящий орган ассамблеи. "Я предлагал и пытался продвинуть это решение, но его отклонили уверенным большинством", - рассказал Почей.

По требованию группы депутатов вопрос вынесли на рассмотрение ассамблеи, но также без успеха.

46 депутатов проголосовали за дебаты о российском финансовом шантаже, 77 – против. Касаемо дебатов по MH17, в атаке на который обвиняют Россию, голоса распределились так: 52 - за, 86 - против.

Таким образом, вопрос не внесли в повестку дня.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации без выполнения каких-либо условий.