Украина не будет отменять День победы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко.

"Правительство не будет отменять 9 мая как День победы. В то же время, правительство предложит к 9 мая также надлежащим образом соблюдать и день 8 мая, как это делается во всей Европе... Торжественные и мемориальные мероприятия в Украине будут происходить и 8, и 9 мая", - подчеркнул Кириленко.

Он отметил, что на мероприятия будут приглашены многие иностранные гости, а в Киеве и других городах Украины пройдет ряд памятных мероприятий.

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"В любом случае мы будем предлагать философию, которая говорит о том, что европейские народы должны жить во взаимном уважении и мире. А всю жизнь заниматься только тем, чтобы искать, кто тобой побежден, это значит не идти в ногу со временем во многих случаях. Поэтому мы будем 8 и 9 мая отдавать дань уважения всем украинцам, которые боролись за свободу своей страны в различных вооруженных формированиях, в разное время и в разные этапы Второй мировой войны, но боролись. Все, кто боролись с оружием в руках за свободу своей Родины, заслуживают почтения и уважения", - сказал Кириленко.

По его словам, на следующей неделе правительство внесет в парламент несколько законопроектов, в том числе о почтении памяти участников Второй мировой войны.

"Подчеркиваю, что никаких намерений отменять праздничный выходной день 9 мая правительство Украины не имеет", - заверил Кириленко.

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Инициаторами законопроекта выступили народные избранники Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько, Юлия Тимошенко Игорь Луценко, Иван Крулько, Борис Тарасюк, Борис Филатов, Владимир Парасюк, Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Михаил Бондарь, Владимир Соляр и Михаил Гаврилюк.

Иван Крулько рассказал СМИ, что в законопроекте не предусмотрено объявление 8 мая выходным днем. Также он заявил, что выходной 9 мая предлагается отменить.

Также российские СМИ сообщали, что в Госдуме РФ назвали идею отказаться от празднования Дня Победы "побочным эффектом евроинтеграции" и "исторической амнезией".

Ранее УНИАН сообщал, что в Петербурге накануне юбилея Победы провели слет европейских и российских нацистов.