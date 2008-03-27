Винскому хватило украинских песен только на два дня?

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ внес изменения в план мероприятий по повышению уровня использования украинского языка в сфере транспорта и связи.

План утвержден приказом Министерства транспорта и связи Украины от 25.03.2008 №332.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, соответствующий приказ министр подписал сегодня.

Согласно приказу, в позиции 11 слова «а на железнодорожном и авиационном транспорте – исключительно на украинском» заменены словами “в соответствии с законодательством”.

Как сообщал УНИАН, приказом министра транспорта и связи (№332 от 25 марта) «с целью решения основных проблем с использованием украинского языка, обеспечения его полноценного функционирования на транспортно-дорожном комплексе и в отрасли связи», предусматривался полный переход в этому году на украинский язык при обслуживании пассажиров на транспорте, вокзалах, аэропортах; перевод на украинский язык нормативных актов, технической документации, правил, инструкций, ранее изданных на русском; изготовление билетов на проезд во всех видах транспорта по территории Украины только на украинском языке и т.п.

При этом было поручено транслировать музыкальную (песенную) продукции «преимущественно на украинском языке, а на железнодорожном и авиационном транспорте – исключительно на нем».