Российские депутаты дискредитируют православие как таковое - депутат НФ

Участником событий в Грузии стал и украинский нардеп – после выступления на него напали российские депутаты.

Украинский народный депутат от НФ Виктор Еленский вчера на Межпарламентской Ассамблее Православия выступил с протестом против решения об избрании председателем Ассамблеи представителя Коммунистической партии Государственной Думы РФ Сергея Гаврилова, после чего на него напали российские депутаты.

Об этом сообщает пресс-служба НФ.

"Российские депутаты дискредитируют не только Межпарламентскую Ассамблею Православия, но и православие как таковое", - заявил народный депутат, оставив МАП.

"Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить", - отметил депутат "Народного фронта".

После этого выступления российские депутаты напали на Виктора Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, что оправдывают агрессивную политику РФ. Украинский парламентарий вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

Напомним, председателем Ассамблеи был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергея Гаврилова, который принимал участие в российско-грузинской войне.

Это вызвало массовые недовольства среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой взял слово и Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православную солидарность, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.

Тем временем эта ситуация вызвала политический кризис в Грузии – оппозиция требует отставки спикера парламента и руководителя Службы безопасности.