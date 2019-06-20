Зеленский ответил на открытое письмо отца Гандзюк и согласился встретиться

Владимир Зеленский предложил Виктору Гандзюку встретиться в Администрации президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца убитой активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка и согласился встретиться.

Об этом глава государства написал в комментарии под публикацией Гандзюка в Facebook.

"Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - отметил президент.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд огласил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.

19 июня Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения «Кто заказал Катю Гандзюк?».