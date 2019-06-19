Кабмин решил вдвое сократить количество чиновников в районных и областных госадминистрациях (видео)

Такое решение в Кабмине обосновывают тем, что с появлением объединенных территориальных общин, они переняли часть функций РГА и ОГА на себя.

Кабинет Министров принял решение со следующего года вдвое сократить количество чиновников в районных и областных государственных администрациях.

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Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, говорится в сюжете ТСН.

"Сегодня встал вопрос о том, чтобы оптимизировать численность тех государственных чиновников, которые работают на территориях. Поэтому сегодня я внес предложение о сокращении численности РГА в Украине на 50% с 1 января 2020 года, за исключением социальных служб и двух регионов - Донецкой и Луганской областей", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Такое решение в Кабмине обосновывают тем, что с появлением объединенных территориальных общин, они переняли часть функций РГА и ОГА на себя.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует на следующем заседании рассмотреть и подать президенту представление относительно пяти кандидатов на должности председателей областных государственных администраций.