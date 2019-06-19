Кабмин на следующей неделе внесет представление по 5 кандидатам на должности глав ОГА

Гройсман сообщил, что сегодня правительство в очередной раз подает главе государства «ряд председателей ОГА на увольнение».

Кабинет министров Украины планирует на следующем заседании рассмотреть и подать президенту представление относительно пяти кандидатов на должности председателей областных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

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По его словам, сегодня правительство в очередной раз подает главе государства «ряд председателей ОГА на увольнение».

«И буквально вчера мы получили от Администрации президента предложения, чтобы мы их рассмотрели, на 5 глав ОГА. Фактически мы сегодня начнем эту работу с целью того, чтобы на следующее заседание правительства рассмотреть эти кандидатуры и принять по ним решение о представлении президенту соответствующих кандидатур на назначение", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 11 июня, на сайте президента были обнародованы указы об увольнении и отстранении председателей Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской облгосадминистраций.

В тот же день президент Владимир Зеленский назначил в.и.о. председателей 12 облгосадминистраций.