Нардеп Розенблат выиграл суд по «янтарному делу» и теперь будет требовать 100 млн грн возмещения за понесенные убытки

Нардеп Борислав Розенблат выиграл суд по «янтарному деле» и будет требовать возмещения денежных средств за понесенные убытки из-за ухудшения репутации.

Об этом он сообщил 14 июня во время пресс-конференции в Житомире, передает корреспондент УНИАН.

«Уже сейчас я готовлю иск против Национального антикоррупционного бюро Украины относительно возмещения морального и материального ущерба, причиненного мне противоправными действиями детективов НАБУ. Сумма иска будет составлять сто миллионов гривен. Если я выиграю это дело, то средства, полученные после удовлетворения судом иска против НАБУ, я перечислю в бюджет Житомира на ремонт дорог", - сказал Розенблат.

“Это условие будет четко прописано в исковом заявлении и получателем средств будет указано Управление капитального строительства Житомирского городского советов ”, - добавил он.

Он также ответил на вопросы журналистов, которые касались его планов на будущее.