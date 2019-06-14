"Вы что, дурачки?!": Кошевой рассказал, как реагирует на вопрос, будет ли он главой СБУ

По словам актера студии "Квартал 95", нельзя сравнивать реальную жизнь с кино.

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что не собирается идти в политику или же занимать какую-то из должностей.

Об этом он сказал в эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алесе Бацман на канале "Наш".

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Кошевой признал, что Владимир Зеленский смог стать президентом Украины, в частности, благодаря сериалу "Слуга народа".

"Но нельзя это сравнивать! Кино закончилось. Есть реальная жизнь – не надо жить в телеке! Мне люди звонят, спрашивают: ты будешь начальником СБУ? Я говорю: вы что, дурачки?!" – сказал он.

Кошевой отметил, что не намерен идти в политику.

"Я знаю, почему: потому что у большинства складывается мнение, что сейчас все пойдет, как в кино, как в "Слуге народа". Но этого нельзя делать", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой ранее заявил, что не считает войну на Донбассе гражданской.