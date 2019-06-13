Актер "Квартала 95" жестко прошелся по политикам, называющим войну на Донбассе "гражданской"

Кошевой считает, что те, кто называют войну на Донбассе гражданской, хотят, чтобы она продолжалась.

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что не считает войну на Донбассе гражданской.

Такое заявление он сделал в эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "Наш".

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"Естественно, многие начинают переобуваться, говорить, что это гражданская война, хотя раньше никогда такого не говорили. Я от своего мнения не отходил никогда и отходить не собираюсь. Не считаю эту войну гражданской. Тем политикам, кто так думает, бог судья. Я не хочу, чтобы это повторилось еще раз. Если они так говорят, значит, хотят, чтобы это продолжалось, хотят зарабатывать на этом деньги. А я хочу, чтобы это закончилось", – заявил Кошевой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Ранее украинская телеведущая Алеся Бацман в эфире авторской программы на телеканале "Наш" попала в курьезную ситуацию - выругалась матом.