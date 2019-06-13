Актер "Квартала 95" жестко прошелся по политикам, называющим войну на Донбассе "гражданской"
Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что не считает войну на Донбассе гражданской.
Такое заявление он сделал в эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "Наш".
Читайте такжеКошевой назвал слабую сторону Зеленского: читает соцсети
"Естественно, многие начинают переобуваться, говорить, что это гражданская война, хотя раньше никогда такого не говорили. Я от своего мнения не отходил никогда и отходить не собираюсь. Не считаю эту войну гражданской. Тем политикам, кто так думает, бог судья. Я не хочу, чтобы это повторилось еще раз. Если они так говорят, значит, хотят, чтобы это продолжалось, хотят зарабатывать на этом деньги. А я хочу, чтобы это закончилось", – заявил Кошевой.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Ранее украинская телеведущая Алеся Бацман в эфире авторской программы на телеканале "Наш" попала в курьезную ситуацию - выругалась матом.