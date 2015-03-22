Главной экономической реформой должна стать финансовая и бюджетная децентрализация - Коломойский

Об этом сказал в эфире телеканала «1+1» глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

«Нужна экономическая децентрализация, финансовая и бюджетная. Если ее не будет, люди не поверят. И никакие «коломойские» не спасут ситуацию», - сказал Коломойский.

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Он отметил, что главным принципом должен стать принцип, когда ресурсы, заработанные в регионе, должны оставаться в регионе. И в центр следует перечислять только тот объем средств, который остается после удовлетворения всех финансовых потребностей регионов.

Ранее Кабинет министров Украины в рамках внедрения ключевых реформ заявил о намерении до конца года реализовать программу децентрализации и передачи административных, прежде всего, финансовых полномочий в пользу регионов.