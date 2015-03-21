Украина никогда не признает аннексию Крыма – замглавы АП

Украина никогда не признает аннексии Крыма Россией и будет использовать все допустимые правила и нормы международного права для освобождения Автономной Республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко.

«Мы считаем, что Крым - это наша территория. И освобождение ее из оккупации будет осуществляться по всем нормами, которое предполагает международное право», - сказал Павленко.

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Павленко подчеркнул, что осуществленная год назад аннексия Крыма стала первой аннексией территории в период после завершения Второй мировой войны. «Была поставлена под угрозу вся система безопасности, которая выстраивалась десятилетиями. И действия агрессора – Российской Федерации – сейчас угрожают возвращением в тем времена, когда все решает не сила права, а право силы», - подчеркнул Павленко.

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Ранее Уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечал, что Автономная Республика Крым, которая была оккупирована Россией и присоединена к России в результате незаконного референдума в марте 2014 года, будет освобождена, но не военными методами.