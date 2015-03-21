Крым будет освобожден от оккупантов, но не военными методами - Джемилев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве сказал Уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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«Вчера я вернулся из США, где проходило заседание Совета безопасности ООН. Россияне его бойкотировали, но все члены Совета безопасности единодушно говорили о том, что оккупированные территории будут освобождены, и мировое сообщество будет прилагать к этому все от них зависящее, - сказал Джемилев. - Но мы очень надеемся, что территории будут освобождены не военным путем. Ибо военным путем, это будет означать гибель многих тысяч людей. Думаю, что у мировой общественности достаточно механизмов, чтобы заставить агрессора покинуть оккупированные территории».

Джемилев подчеркнул, что агрессор будет наказан, а оккупированные территории вернутся в Украину. «И зачинщики будут переданы в руки правосудию. Но чтобы это случилось как можно скорее, нужна максимальная концентрация всех сил и людей вокруг Украины, - отметил Джемилев. - Сейчас началась новая холодная война, которая в любой момент может перейти в другую стадию, которая вовлечет новые страны. И сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить этого».

Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. В результате таких действий, Украина потеряла возможность осуществлять какие-либо производственные и финансовые отношения с полуостровом, а украинское имущество было «национализировано» новыми властями Крыма. В течение 2014 года США и ЕС приняли ряд санкций в отношении Крымских властей, а в декабре 2014 года Президент США Барак Обама распорядился запретить торговлю и инвестирование в оккупированный Россией Крым.