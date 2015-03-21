Лавров хочет, чтобы российских наблюдателей от ОБСЕ на Донбассе было вдвое больше

Москва предлагает увеличить в два раза число российских наблюдателей в миссии ОБСЕ в Украине - к 30 добавить еще пару десятков человек.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1", передает ТАСС.

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"Миссия ОБСЕ наращивает свой потенциал, уже практически полностью заполнены все вакансии, которые были санкционированы на первом этапе (500 человек), - сказал министр. - Мы добились принятия Постоянным советом ОБСЕ решения о возможности удвоить это количество - до 1000 человек".

"Сейчас активно подталкиваем наших партнеров из Секретариата ОБСЕ, чтобы они занялись набором специалистов, - отметил он. - В дополнение к около 30 россиянам, которые работают в нынешнем составе миссии, мы со своей стороны предложили еще пару десятков человек. Будем ускорять этот процесс".

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По словам Лаврова, Москва настаивает на ежедневных докладах миссии ОБСЕ в Украине, и чтобы эти документы сразу же распространялись среди стран-членов ОБСЕ.