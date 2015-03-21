Сегодня Украину посетит президент Литвы Даля Грибаускайте

В субботу, 21 марта, в 15:30 состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, которая посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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Как сообщила пресс-служба главы Литовского государства, Грибаускайте получит в Киеве украинскую награду «Человек года» за ее последовательную и активную поддержку европейского выбора Украины.

Грибаускайте также встретится с премьер-министром Арсением Яценюком.