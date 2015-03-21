Сегодня Украину посетит президент Литвы Даля Грибаускайте
09:57, 21 марта 2015Политика
1721 0
Грибаускайте получит в Киеве украинскую награду «Человек года»
REUTERS
В субботу, 21 марта, в 15:30 состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, которая посетит Украину с рабочим визитом.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Читайте такжеГрибаускайте: угроза со стороны РФ реальна, и мы находимся на линии фронта
Как сообщила пресс-служба главы Литовского государства, Грибаускайте получит в Киеве украинскую награду «Человек года» за ее последовательную и активную поддержку европейского выбора Украины.
Грибаускайте также встретится с премьер-министром Арсением Яценюком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter