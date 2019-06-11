Зеленский отменил указы Порошенко о назначении Василенко и Исакова членами Высшего совета правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

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Соответствующие указы от 10 июня № 358/2019 и 359/2019 опубликованы на сайте главы государства.

Кроме того, указом № 357/2019 президент объявил о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в то время президент Украины Петр Порошенко назначил Исакова и Василенко членами Высшего совета правосудия.

В состав ВСП входит 21 член, избранный таким образом: 10 избирает Съезд судей из числа судей или судей в отставке, по два - назначает президент, а также избирает Верховная Рада, Съезд адвокатов, Всеукраинская конференция прокуроров и Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.