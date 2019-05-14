Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия
10:39, 14 мая 2019Политика
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Тексты соответствующих указов размещены на сайте главы государства.
В состав ВСП входит 21 член \ фото: УНИАН
Президент Петр Порошенко назначил Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия (ВСП).
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Тексты соответствующих указов №217/2019 и №218/2019 от 13 мая размещены на сайте главы государства.
*** Василенко до назначения был членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
В состав ВСП входит 21 член, избранный следующим образом: 10 выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, по 2 члена назначает президент, а также избирает Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических вузов и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.
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