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Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия

10:39, 14 мая 2019
Политика
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В состав ВСП входит 21 член \ фото: УНИАН

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Тексты соответствующих указов №217/2019 и №218/2019 от 13 мая размещены на сайте главы государства.

*** Василенко до назначения был членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В состав ВСП входит 21 член, избранный следующим образом: 10 выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, по 2 члена назначает президент, а также избирает Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических вузов и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.

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Теги: #назначения#Высший совет правосудия