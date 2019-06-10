Brookings Institution: Украине нужно терпеливо готовиться к вступлению в НАТО

Вряд ли Киев получит членство в альянсе в ближайшее время, но это совсем не означает, что он вообще никогда не присоединится к НАТО.

Украине нужно еще много сделать, чтобы выполнить критерии для вступления в НАТО. План по членству (MAP) предназначен служить инструкцией для перспективных участников в их эффективном выполнении. Объективно, Украина настолько же далеко от вступления, как и страны, которым выдали MAP в 1999 году.

Украинские амбиции получить план блокирует Россия и неравнодушие некоторых членов НАТО к взглядам Москвы. Об этом пишет научный сотрудник Brookings Institution, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер. Он замечает, что еще одна вещь, из-за которой альянс не спешит выдавать Киеву план по обретению членства, состоит в том, что MEP не содержит гарантий безопасности, заложенных в статье 5 устава НАТО. Именно в этой статье говорится о том, что агрессия против одного союзника означает агрессию против всех остальных тоже. Однако, в НАТО нет ответа на следующий вопрос: что делать альянсу, если он выдал MAP стране, а потом она стала жертвой атаки до обретения полноценного членства?

Читайте такжеЗеленский: Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума

Кремль, очевидно, хочет вернуть Украину на российскую орбиту. Хотя его поведение на протяжении последних пяти лет имело противоположный эффект. Незаконная аннексия Крыма и нынешняя война на Донбассе, которая унесла жизни 13 тысяч человек, убедили украинские политические элиты и большую часть населения в необходимости интеграции Украины в европейские и трансатлантические институты. Кроме того, необходимо сократить отношения с Москвой.

Если Кремль не может вернуть Украину на свою орбиту, его "План Б", очевидно, - это разбить ее. Это объясняет гибридную войну и экономическое давление России против Киева. Именно поэтому российский режим поддерживает кровопролитие на Донбассе. Москва пытается надавить, сбить с толку и дестабилизировать украинское правительство, чтобы подорвать его попытки провести полномасштабные реформы, необходимые для ускорения экономического роста, уничтожить способность Украины выполнять условия соглашения об ассоциации с ЕС, а также сделать ее невыгодным партнером для Запада.

Читайте такжеСтолтенберг назвал единственный путь к членству Украины в НАТО

Россия поддерживает этот курс вопреки провозглашенной приверженности принципам Хельсинкских соглашений от 1975 года. Эти принципы включают право "принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть частью двусторонних или многосторонних договоров, включая право быть или не быть стороной альянса". Москва открыто отказывает Киеву в праве выбирать, хочет или не хочет он быть частью НАТО.

Российский отказ от Хельсинских соглашений отражает взгляды Москвы на европейскую систему безопасности, которая установилась после Холодной войны. Российская сторона думает, что все сложилось не в ее пользу. Поэтому она изо всех сил пытается подорвать этот порядок. У оккупированного Крыма были предшественники: Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия. Российские чиновники, вероятно, обратили внимание на исследование НАТО от 1995 года о том, как и почему альянс может расширяться.

В нем говорилось: "Завершение этнических или территориальных споров будет фактором в решении, приглашать ли страну присоединиться к альянсу". Кремль решил создать территориальные конфликты на постсоветском пространстве. И некоторые страны НАТО боятся, что если дать Украине членство сейчас, это будет означать, что в соответствии со статьей 5, всем союзникам придется идти на войну против России.

Читайте также"Финляндизация" Украины: военный эксперт назвал главную цель России в войне на Донбассе

По мнению Пайфера, сейчас Украине, России и НАТО, вероятно, стоит признать, что украинское членство в альянсе не возможно. Однако, это не означает, что она не получит его вообще никогда. Такое решение, скорее всего, не понравится ни Киеву, ни Москве. Однако, так можно выйти из тупика, в который ситуация зашла сейчас.

Вступление Украины в НАТО маловероятно в краткосрочной перспективе. В ближайшие годы Киев должен продолжить углублять свое практическое сотрудничество с альянсом. Все положения MAP можно занести в ежегодные планы действий для Украины. Москве не нравится само название плана, а не его содержимое. Можно сосредоточиться на постепенном выполнении всех критериев. Украине стоит как можно тщательнее готовиться к членству. И речь идет не только о реформах в сфере обороны и безопасности, а и укреплении демократических и рыночных ценностей альянса. Таким образом, Киев получит большое преимущество, когда появится возможность и НАТО будет готов дать ему членство.