Rzeczpospolita: Украина рискует пойти на уступки на Донбассе и ничего не получить за это

Кремль вряд ли сядет за стол переговоров с Киевом, пока не выкрутит ему руки.

Разговоры в Минске о конце войны на Донбассе сдвинулись с места. Украина делает рискованный первый шаг. Почти два десятка раз был объявлен режим прекращения огня, когда в 2014 году на украинском востоке начала греметь артиллерия. Перед жатвой обычно объявляли "хлебное" перемирие, а перед первым сентября - "школьное". Было также несколько рождественских и пасхальных режимов прекращения огня.

Но ни один из них так и был соблюден. Часто снаряды начинали летать в тот же день, когда было объявлено очередное перемирие, пишет Rzeczpospolita. Каждый день утром украинские СМИ сообщают о ситуации на фронте. За прошедшую неделю погибло четверо украинских солдат.

Читайте такжеВ Зеленского рассказали, как договаривались с Кучмой о его участии в Минском процессе

Следующая попытка остановить огонь будет сделана 19 июня во время встречи контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины. Разговоры в ее рамках сдвинулись с места в прошлую среду с подачи бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который в Минске представляет Киев. 80-летний экс-президент предложил дорожную карту, которая должна помочь выйти из тупика.

В белорусской столице Кучма сделал неожиданное предложение. Речь идет об отмене торговой блокады оккупированных Донецка и Луганска, которая была введена Киевом. Эта тема будет обсуждаться на следующей встрече контактной группы.

Вместе с Кучмой в Минске заседают представители так называемых "республик", представитель России Борис Грызлов, который много лет возглавлял Думу, а также Мартин Сайдик из ОБСЕ. Последний сказал украинским СМИ, что отмена блокады со стороны Киева была бы "большим прорывом". Но что за это получит Украина? Можно только догадываться.

Перед встречей в Минске в украинской столице много говорили об освобождении более 100 украинских пленных, которых удерживают в Донецке и Луганске. Также ходили слухи об освобождении украинских моряков, чьи корабли Россия атаковала и захватила в Керченском проливе.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: боевики ударили из артиллерии - погибли двое украинских военных, 10 пострадали

"Протягивая руку, новый президент Украины Владимир Зеленский рискует ничего не получить взамен. В конце концов, еще во время своей инаугурации он заявил, что готов "рискнуть должностью", чтобы закончить войну на Донбассе", - пишет Rzeczpospolita.

Решение разорвать торговые отношения с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" в Киеве приняли тогда, когда российские боевики "национализировали" все предприятия и захватили всю государственную собственность Украины на оккупированных территориях. Сыграло роль и то, что в Донецке и Луганске начали использовать российский рубль вместо гривни. Налоги, конечно же, из региона не поступают в украинский бюджет. Интересно то, что блокада была введена после трех лет войны и ряда протестов общественных активистов на линии фронта, которые блокировали движение поездов с углем из оккупированных частей Донбасса.

"После отмены этой блокады поезда и грузовики вновь начали бы ездить в обе стороны. Проблема в том, что с точки зрения украинского закона, лидеры псевдореспублик - террористы. Поэтому запрещено любое экономическое сотрудничество с ними. Тем более, как можно торговать с людьми, с которыми идет война?", - сказал изданию эксперт киевского Центра Разумкова Михаил Пашков.

Читайте такжеУкраина в ООН обвиняет Россию в игнорировании борьбы с терроризмом на Донбассе

"Это противоречит ряду принятых в парламенте постановлений за последние годы. Леонид Кучма - мудрый и опытный политик. Надеюсь, он знает, что и зачем делает", - добавил эксперт.

Издание напоминает, что Россия уже больше месяца раздает свои паспорта жителям Донбасса. Она до сих пор не поздравила Зеленского с победой на выборах. Вместо этого она остановила экспорт топлива в Украину и думает над тем, чтобы разорвать сотрудничество с Киевом в сфере транзита газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в четверг, что пока не видит "никаких причин" для встречи Владимира Путина с Зеленским.

"Россия сначала выкручивает руки, а потом садится за стол", - сказал Пашков.