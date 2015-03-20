В Венецианской комиссии обещают до июня предоставить проект заключения о законе про люстрацию

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко.

"Выступил президент ВК Джанни Букиккио который сказал что ВК сделает все возможное, чтобы вынести проект заключения до июня, потому что в Украине не так много времени для приведения в порядок вопросов при немедленной необходимости внесения изменений в Конституцию , проведение судебной реформы и внедрения люстрационного законодательства", - написала она.

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Также Козаченко сообщила о выступлении министра юстиции Украины Павла Петренко, который отметил все положения которые были достигнуты в работе с Венецианской Комиссией: "проверка судей по решениям и действиям передается закону о восстановлении доверия к судебной власти, как и готовность Минюста передать функции органа организуещего процедуры очистки новому независимому органу, с учетом вчерашнего обсуждения, в апреле возможно завершение работы с экспертами ВК для окончательного внедрения изменений", - сказано в сообщении директора департамента по вопросам люстрации.

Ранее УНИАН сообщал, что представитель Украины в Венецианской комиссии пояснил, что тормозит полноценную судебную реформу.