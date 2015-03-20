Представитель Украины в Венецианской комиссии объяснил, что тормозит полноценную судебную реформу





Такому предварительному выводу пришли эксперты Венецианской комиссии.

Об этом по результатам заседания Комиссии «За демократию через право», которое состоялось 20 марта в Венеции, сообщил представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

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«Без внесения изменений в Конституцию мы не сможем провести правильное реформирования судебной системы с соблюдением стандартов Совета Европы. Об этом еще раз сделала акцент Венецианская комиссия», - сообщил Владимир Пилипенко.

Он также рассказал, что по рекомендациям экспертов комиссии «За демократию через право» для полноценной судебной реформы в Украине необходимо внести следующие коррективы в законодательство: забрать у Президента право создавать и ликвидировать суды, лишить Верховную Раду права назначать судей бессрочно, обеспечить большинство представителей в Высшей Раде Юстиции, избранных самими судьями.

По словам Владимира Пилипенко, эксперты комиссии «За демократию через право» отметили, что редакция закона «Об обеспечении права на справедливый суд», направленная Украиной на экспертизу в Венецианскую комиссию, несколько увеличивает влияние Президента Украины на судебную систему.

«Принесение присяги судьями перед Президентом, предоставление главе государства права в части ликвидации судов, то, что президент подписывает удостоверение судьям - все это Венецианская комиссия отмечает в качестве факторов, которые в некоторой мере делают судебную власть зависимой от главы государства», - пояснил Владимир Пилипенко.

Также критики экспертов Венецианской комиссии подверглись положения закона «Об обеспечении права на справедливый суд», которые предусматривают переаттестацию судей.

«По моему мнению, фактически Совет Европы дает Украине сигнал, что аттестация и увольнение судей в том виде, в котором они прописаны в законе, не соответствуют Конституции. Эксперты Венецианской комиссии рекомендуют серьезно отнестись к этому вопросу », - сказал Владимир Пилипенко.