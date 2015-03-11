Назарбаев согласился участвовать в досрочных выборах президента Казахстана

Как сообщает ТАСС, он примет участие в выборах в качестве кандидата от возглавляемой им партии "Нур Отан" (Свет Отечества).

Согласно сообщению, выдвижение кандидатуры Назарбаева было единогласно поддержано на съезде партии, общее количество участников которого составило 1230 человек.

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Назарбаев в свою очередь заявил о согласии баллотироваться кандидатом в президенты от "Нур Отан".

"Большое спасибо всем казахстанцам за высокую оценку моего труда. Нет большей награды, большего счастья обладать таким доверием своего народа", - сказал действующий президент страны.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов 26 апреля.