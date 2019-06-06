Президент внесет в новую Раду законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, дипломатов и судей - Стефанчук
После избрания новой Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский внесет законопроект относительно снятия неприкосновенности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в кулуарах Верховной Рады.
Читайте такжеРада устроила бойкот Зеленскому - отказалась увольнять Климкина, Полторака и Грицака
"В новую каденцию Верховной Рады мы, как и обещали, внесем новую конституционную норму, где будет решен вопрос о снятии иммунитета со всех трех категорий (депутатов, дипломатов и судей - УНИАН)... Эти лица не будут иметь той юридической неприкосновенности, которую они сегодня имеют. Мы исходим из того, что все должностные лица Украины должны быть равными с правами с каждым украинцем», - отметил Стефанчук.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу после инаугурации призвал Верховную Раду принять ряд законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности.