Президент внесет в новую Раду законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, дипломатов и судей - Стефанчук

По словам представителя Зеленского в парламенте, все должностные лица должны быть равными в правах с каждым рядовым украинцем.

После избрания новой Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский внесет законопроект относительно снятия неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в кулуарах Верховной Рады.

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"В новую каденцию Верховной Рады мы, как и обещали, внесем новую конституционную норму, где будет решен вопрос о снятии иммунитета со всех трех категорий (депутатов, дипломатов и судей - УНИАН)... Эти лица не будут иметь той юридической неприкосновенности, которую они сегодня имеют. Мы исходим из того, что все должностные лица Украины должны быть равными с правами с каждым украинцем», - отметил Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу после инаугурации призвал Верховную Раду принять ряд законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности.