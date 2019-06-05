Зеленского обвинили в плагиате выступления Порошенко (видео)

Из-за этой ситуации Цеголко посоветовал Зеленскому нанять спичрайтера.

Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в плагиате.

Как написал спикер пятого президента на своей странице в Facebook, Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском использовал текст выступления Порошенко.

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"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", - написал он.

Речь идет о следующих сказанных Зеленским в Брюсселе словах: "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве".

Кроме того, Цеголко посоветовал Зеленскому нанять спичрайтера. "Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора, стоит нанять и спичрайтера", - написал пресс-секретарь бывшего президента.