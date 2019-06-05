Зеленский и Юнкер договорились о дате саммита Украина-ЕС

Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля саммита Украина-ЕС в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе согласовали дату проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве - 8 июля 2019 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. "Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский и Юнкер обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Украины и ЕС, "выразили заинтересованность сторон в развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес".

Зеленский, в частности, пообещал придерживаться стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Он также заявил о готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами.

В свою очередь Юнкер заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований".