Зеленский и Столтенберг обсудили решение РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что выдача российских паспортов украинцам является очередной попыткой России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал неверным шагом решение властей Российской Федерации упростить процедуру выдачи паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня в Брюсселе.

"Мы также обсудили ситуацию на востоке Украины, в том числе попытки России выдавать российские паспорта украинским гражданам. Это новейший пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, и это шаг в неверном направлении", - подчеркнул Столтенберг.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра по выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.