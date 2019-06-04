"Не признаем аннексии": в НАТО приветствуют требование Трибунала ООН к РФ освободить моряков

В Альянсе подчеркивают, что Россия должна придерживаться международных обязательств и обязанностей.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе приветствуют приказ Международного трибунала ООН по морскому праву о требовании к Российской Федерации освободить 24 украинских моряков и три суда, которые были незаконно захвачены в ноябре 2018 года.

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Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Союзники не признавали и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией, и мы осуждаем агрессивные действия России в регионе Черного моря", - заявил Столтенберг.

"Мы приветствуем решение Международного трибунала по морскому праву, что Россия должна освободить украинских моряков и суда, которые она незаконно арестовала в прошлом ноябре", - заявил Столтенберг.

Также генсек Альянса сказал, что НАТО продолжат четко разъяснять России, что она должна соблюдать международные обязательства и международные обязанности.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения военнопленных моряков и судов.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных. Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ об освобождении захваченных моряков и военных судов.