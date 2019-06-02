МИД Украины требует от дружественных стран давить на РФ для выполнения решения трибунала ООН по морякам

Трибунал по морскому праву ожидает освобождения российской стороной украинских моряков до 25 июня.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - написал Климкин.

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Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и три корабля, которые были захвачены у Керченского пролива осенью прошлого года, и обеспечить их возвращение в Украину.

Международный трибунал по морскому праву ожидает освобождения российской стороной украинских моряков до 25 июня 2019 года.

В РФ уже отреагировали на это событие, заявив, как и до этого, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию трибунала.