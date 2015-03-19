Сенатор США: Решение о поставках Украине оружия блокирует Обама

Об этом заявил заявил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, сообщает ТСН.ua.

По его мнению, США и Европа отстранились от решения проблем в Украине, чего не должны были делать.

"Они должны поддержать украинцев. И президент Порошенко также оказался в ситуации, когда у Путина серьезные рычаги в руках. Когда одни вторгаются на территорию суверенного государства, убивают граждан другой страны, а другим не хватает солдат и есть только базовое оборудование, нужно оружие, чтобы защищать самих себя, защищать родину. Это действительно не очень хорошая позиция для граждан Украины. Мои надежды на то, что мы таки изменим нашу политику. Я могу говорить относительно Конгресса - там очевидная двухпартийная поддержка для неотложного, молниеносного предоставления Украине летального оружия для защиты, чтобы украинцы могли защищать сами себя и свою государственность", - отметил американский политик.

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При этом он признал, что решение о предоставлении оружия блокируется президентом Обамой.

"Но я все еще надеюсь, что Конгресс все-таки продвинется в этом вопросе, потому что самое правильное - это действовать в соответствии с нашими обязательствами, в соответствии с Будапештским меморандумом. И это правильно и в отношении украинцев, и европейцев, и американцев. Это правильная вещь. Я надеюсь, мы ее таки сможем сделать", - добавил Круз.

В то же время сенатор от Республиканской партии отметил, что ситуация, которая сложилась с решением о поставках оружия Украине, тяжелая, ведь власть действует исключительно по Конституции.

"И я от имени Конгресса надеюсь, что мы таки сможем нажать и изменить систему. Я могу сказать, что и я сам, и очень многие члены сената - демократы и республиканцы - призывают администрацию это сделать. Мы подчеркиваем на неотложности такого решения, чтобы мы изменили нашу политику. Это то, что продиктовано обычным здравым смыслом, - помочь украинцам защитить себя. У нас есть обязательство делать это. Я надеюсь, что Конгресс все-таки сможете взять верх", - констатировал сенатор.