Республиканцы очертили план помощи Украине

«Теперь, когда у нас есть большинство в Конгрессе, мы сделаем все, чтобы этот вопрос оставался на повестке дня и не только относительно Украины, которая сама по себе является убедительным аргументом, но и учитывая то, что будет дальше со странами Балтии. Что будет с Молдовой и другими странами региона»,– заявил Джон Маккейн, передает "Голос Америки".

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«Единственный сценарий, который я вижу, это – верните Крым Украине, покиньте восточную Украину, и лишь тогда, возможно, мы сможем говорить о финляндизации Украины»,– заявил сенатор.

Он отметил, что ахиллесовой пятой Республиканской партии сегодня является отсутствие абсолютного большинства в Конгрессе. «На любое решение обеих палат президент Барак Обама всегда может наложить вето»,– сказал Джон Маккейн.

Впрочем, в недавнем интервью Барак Обама выразил надежду на компромисс: «Я верю в дипломатию. Я верю в диалог. Я верю в сотрудничество».