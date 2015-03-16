Обама не принадлежит к активным поклонникам идеи поставки Украине оружия – Туск

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сказал в интервью ряду изданий, среди которых Gazeta Wyborcza.

"Президент Обама, с которым беседовал в Белом доме, не является «ястребом», а может даже является наиболее умеренным американским политиком в вопросе санкций (против РФ) или поставок оружия Украине", - сказал Туск, который на прошлой неделе проводил переговоры с американским президентом.

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Туск назвал санкции против России, введенные из-за ее агрессии против Украины, важным элементом трансатлантического сотрудничества, отметив, что США ожидает от ЕС продления действия введенных в прошлом году экономических санкций против РФ.

"Мессидж был четким: если Европа не продолжит нынешние санкций в июне, то это будет очень критический момент для трансатлантических отношений. Американцы не могут воспринять ситуацию, при которой они принимают большее участие в украинских делах больше, чем Европа", - сказал он, отметив, что это очень четкая позиция администрации Обамы.