Власти Крыма объяснили, что преследуют канал ATR за то, что он дает людям надежду

Об этом заявил глава оккупационных властей Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

По его словам, надежда вызывает у людей "чувство напряженности".

"Руководству канала прояснено, что нагнетать обстановку и вызывать у населения чувство напряженности, связанное с тем, что канал дает надежду на возвращение Крыма в Украину, подстрекая других людей к действию, говорит о том, как потом расправятся с теми, кто получил российские паспорта, работа таких каналов на территории республики в нынешнее полувоенное время недопустима", - сказал Аксенов.

Читайте такжеСовбез ООН пригласил Джемилева обсудить ситуацию в оккупированном КрымуНапомним, Крым после оккупации превратился, по выражению украинского омбудсмана, в "полуостров страха".

Самопровозглашенные власти проводят политику русификации и агрессивного национализма, преследуя украинских и крымскотатарских активистов и заставляя крымчан принимать российское гражданство.

Перед началом 2014 учебного года власти Крыма заявили, что согласно российским законам, получить полное среднее образование можно только на русском языке.

В офисе канала ATR, ведущего вещание не только на русском, но и крымскотатарском и украинском, несколько раз проводили обыски российские силовики. Каналу угрожают закрытием с 1 апреля.

Напомним, сегодня в Совете Безопасности ООН будут обсуждать ситуацию в оккупированном Крыму.