Сегодня Совбез ООН обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму

08:56, 19 марта 2015
Мир
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Литва организовывает заседание Совета безопасности по ситуации в оккупированном Крыму.

Совет Безопасности ООН / un.org

Сегодня, 19 марта, Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил председатель Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев в Twitter.

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«Дружественная Литва организует арриа-заседание Совета безопасности по ситуации в оккупированном РФ Крыму. Приглашен Мустафа Джемилев », - написал Сергеев.

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