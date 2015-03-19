Сегодня Совбез ООН обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму
08:56, 19 марта 2015Мир
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Литва организовывает заседание Совета безопасности по ситуации в оккупированном Крыму.
Совет Безопасности пригласил на заседание Джемилева / un.org
Сегодня, 19 марта, Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщил председатель Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев в Twitter.
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«Дружественная Литва организует арриа-заседание Совета безопасности по ситуации в оккупированном РФ Крыму. Приглашен Мустафа Джемилев », - написал Сергеев.
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