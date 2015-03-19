Сегодня Совбез ООН обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму

Литва организовывает заседание Совета безопасности по ситуации в оккупированном Крыму.

Сегодня, 19 марта, Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщил председатель Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев в Twitter. Читайте такжеРФ отказалась участвовать в неформальной встрече Совбеза ООН по Крыму «Дружественная Литва организует арриа-заседание Совета безопасности по ситуации в оккупированном РФ Крыму. Приглашен Мустафа Джемилев », - написал Сергеев.

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