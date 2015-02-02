Миграционная служба подтвердила украинское гражданство похищенного ФСБ крымчанина Кольченко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.

Как поясняют в ведомстве, в связи с появлением в последнее время в российских СМИ информации ФМС России о том, что Александр Кольченко является гражданином России и не состоит в гражданстве Украины, Валерия Лутковская обратилась в Государственную миграционную службу Украины с просьбой предоставить информацию о принадлежности Александра Кольченко к гражданству Украины.

Читайте такжеСенцов назвал расследование по его делу "спиритическим сеансом в палате для душевно больных"«Государственная миграционная служба Украины дала ответ, что в соответствии с Законом Украины «О гражданстве Украины» Александр Кольченко является гражданином Украины, и место его проживания зарегистрировано на территории Автономной Республики Крым», – сказано в сообщении.

«Таким образом, власти Российской Федерации нарушили базовые принципы законодательства Украины о гражданстве, в частности, невозможность лишения гражданина Украины гражданства Украины и сохранения гражданства Украины независимо от места проживания гражданина Украины, что указано в статье 2 этого закона. Кроме того, в соответствии с международным законодательством только государство Украина может принять решение о лишении гражданина Украины гражданства Украины», – отмечают в пресс-службе украинского омбудсмена.

28 января Киевский суд Симферополя отказал Александру Кольченко в сохранении украинского гражданства, ссылаясь на то, что он вовремя не подал заявление об этом.

Антифашист Александр Кольченко был арестован в Симферополе 16 мая 2014 года и этапирован в Москву, в СИЗО Лефортово. Его, вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, обвиняют в принадлежности к "Правому сектору", организации и участии в террористическом сообществе и подготовке теракта на территории полуострова, который аннексирован Россией.